Biden: Poetin meer geïsoleerd dan ooit

Biden veroordeelde nog eens de Russische invasie van Oekraine. „Poetins oorlog was met voorbedachten rade en niet uitgelokt. Hij verwierp pogingen tot diplomatie.” Poetin heeft het Westen danig onderschat, zo stelde Biden. „Hij dacht dat het Westen en de NAVO niet zouden reageren. En hij dacht dat hij ons hier thuis kon verdelen. Poetin zat verkeerd. We waren er klaar voor.”

Rusland zal gestraft worden voor de invasie, zo beloofde Biden. Het Westen kon niet anders dan ingrijpen. „Als dictators niet een prijs betalen voor hun agressie, dan zorgen ze voor meer chaos. Ze blijven doorgaan. En de kosten en de dreiging voor Amerika en de wereld wordt groter.” Biden prees de eenheid binnen de NAVO en bondgenoten. „Amerikaanse diplomatie doet ertoe.”

Poetin voelt al de gevolgen van alle sancties uit het Westen, zei Biden. Hij benadrukte dat de Russische aandelenmarkt 40% van zijn waarde is verloren. „De Russische economie wankelt, en Poetin is de enige schuldige.” Internationaal is Poetin in een paria veranderd, zei Biden. „Poetin is nu meer geïsoleerd van de rest van de wereld dan ooit.”

Biden kondigde aan dat de VS geen Russische vliegtuigen in het luchtruim toe zal laten. Ook mogen Amerikaanse vliegtuigen niet meer naar Rusland vliegen. HIj waarschuwde Russische oligarchen. „Vanavond zeg ik tegen de Russische oligarchen en corrupte leiders die miljarden hebben binnen geharkt: hier stopt het. Amerika komt met een speciale task force gericht op oligarchen. Die eenhoud zal ook goederen in beslag nemen. „Jullie jachten, jullie luxueuze appartementen en jullie prive jets. We gaan achter jullie onrechtmatig verkregen opbrengsten aan.”

Inflatie

Amerika kampt op dit moment met de heftigste inflatie in veertig jaar. Dat zorgt ervoor dat Biden flink onder vuur ligt. Nog nooit was zijn waarderingscijfer zo laag. Slechts 40% van de Amerikanen vindt dat hij het goed doet. De oorlog in Oekraïne en de sancties dreigen die inflatie nog erger te maken, met name door hoge benzineprijzen.

Biden belooft inflatie te bestrijden en de benzineprijzen in bedwang te houden. Hij kondigde aan dat de VS met 30 landen samenwerkt om zestig miljoen vaten olie uit reservevoorraden vrij te geven. „En we staan klaar om meer te doen indien nodig, samen met onze bondgenoten.” Ook wil hij dat Amerika meer producten in eigen land gaat maken. „Ik noem het: het bouwen aan een beter Amerika. Mijn plan om inflatie te bevechten, zal uw kosten verlagen het begrotingstekort verkleinen.” De berichten over hogere prijzen kunnen alarmerend klinken, zeg Biden. „Maar het komt allemaal goed.”

Biden had de Oekraiense ambassadeur in Amerika Oksana Markaro uitgenodigd om de toespraak bij te wonen. Zij nam een staande ovatie in ontvangst. Verschillende congresleden waren in blauw of geel gekleed als steunbetuiging aan Oekraine. Bidens woorden en plannen voor Oekraine zorgden voor een gezamenlijk applaus van Democraten en Republikeinen. Een eenheid die lang niet op die manier te zien was in het zo verdeelde Amerikaanse Congres.

Tegen virus blijven vechten

Er konden deze keer aanmerkelijk meer mensen bij de toespraak aanwezig zijn dan vorig jaar. Ook waren mondkapjes deze keer optioneel. Biden beloofde tegen het virus te blijven vechten. Maar het is wel tijd om het land meer open te gooien. „Het is tijd voor Amerikanen om weer naar hun werk te gaan, en onze mooie binnensteden weer te vullen.” Ook moeten scholen meer open.

Biden stelde dat met zijn infrastructuurplan, dat eerder door het congres is goedgekeurd, 65.000 mijlen aan snelweg en 1500 bruggen zullen worden gerepareerd. Hij beloofde dat daar Amerikaans materiaal voor wordt gebruikt, en dat het Amerikaanse banen op zal leveren. Hij riep op tot eenheid in de corona aanpak. „Laten we corona niet zien als een verdeling langs partijlijnen. Maar het zien voor wat het is: een godvergeten vreselijke ziekte.”