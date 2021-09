Drie aanhoudingen in Nederland voor Duitse plofkraken

De Duitse justitie heeft om de overlevering van de Nederlandse verdachten gevraagd. In het Duitse onderzoek naar een reeks van vijftien aanslagen op geldautomaten zitten nu in totaal negen mensen vast. De schade van deze kraken loopt in de miljoenen. Bij een ervan, in het Duitse Schüttdorf in februari vorig jaar, raakte de bewoner van de woning boven de pinautomaat gewond en moesten twee families door de brandweer uit hun woning worden gered. Bij deze plofkraak wordt de verdachten dan ook poging tot moord ten laste gelegd, melden het Openbaar Ministerie en de politie.

Een van de verdachten wordt ook in verband gebracht met een gerelateerd Nederlands-Duits onderzoek naar plofkraken. Daar zijn zes verdachten in beeld. Een van hen heeft bekend betrokken te zijn bij twee plofkraken in Duitsland, in Geldern en Wachtendonk.

De samenwerking tussen Duitsland en Nederland startte in februari 2020 nadat de politie in Osnabrück had ontdekt dat een 29-jarige Utrechter geldautomaten bestelde bij een bedrijf in die regio. Hij en een 24-jarige medeverdachte gebruikten de automaten om plofkraken te oefenen. De 29-jarige man kwam in september vorig jaar om het leven toen een poging een geldautomaat op te blazen, misging. De 24-jarige raakte gewond en werd aangehouden. Zo kwamen ook andere leden van de groep in beeld, onder wie een 29-jarige vrouw uit Den Bosch die wordt verdacht van het maken van pakketjes explosieven.