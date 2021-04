Noodverordening Arnhem uit vrees ernstige verstoring openbare orde

Ook blijkt uit berichten op social media dat een groot aantal van zogenoemde Defend-groepen naar Arnhem wil komen. Deze groepen zijn eerder betrokken geweest bij ernstig uit de hand gelopen coronademonstraties, zo meldt de gemeente.

Ook is in de stad een demonstratie aangemeld door een groep die zich Weg met dit kabinet noemt. Deze mag doorgaan, met maximaal vijfhonderd deelnemers, op de Markt in het centrum. De gemeente heeft afspraken gemaakt met de organisatie over hoe die zelf de orde bewaakt en de coronamaatregelen naleeft.

De noodverordening geldt van 10.00 tot 22.00 uur en geeft de politie onder meer de mogelijkheid bij de invalswegen van de stad te controleren en/of voertuigen te beletten de stad binnen te gaan zonder redelijk doel, zoals de gemeente het omschrijft. "Zo kan een confrontatie tussen supportersgroepen of moedwillige verstoring van de openbare orde, bijvoorbeeld rond de eerdergenoemde demonstratie, worden voorkomen."

Marcouch zegt dat demonstreren een grondrecht is. "En het is onze plicht om dat op een veilige manier te faciliteren door een geschikte plek aan te wijzen en afspraken te maken met de organisatie. Signalen van risico's op rellen op verschillende plekken in de stad, brengen dat demonstratierecht in gevaar. Bovendien zullen veel mensen op deze zonnige Koningsdag de parken opzoeken. Ik laat het niet toe dat gezinnen met jonge kinderen, of nietsvermoedende parkbezoekers, terechtkomen in een groep relschoppers. Deze noodverordening is daarom nodig."