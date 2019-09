Zaak van moordverdachte Sarah W. uitgesteld

Er is besloten de zaak aan te houden zodat de verdachte geestelijk kan worden onderzocht, wat al de bedoeling was. Waarschijnlijk zal dit donderdag plaatshebben. De sectie op het lichaam van de Nederlandse zakenman zal ook vandaag niet gebeuren, maar morgenochtend.

De minnaar van Sarah W., de eveneens gearresteerde Peter K., staat vandaag ook nog niet terecht. Hij moet wel binnenkort plaatsnemen in de beklaagdenbank.

Tob Cohen werd vrijdag aangetroffen in een septic tank in de tuin achter zijn villa. Daarmee kreeg de verdwijningszaak, waarbij al rekening werd gehouden met moord, een even onverwacht snelle als dramatische ontknoping.

Sarah W. is nog altijd hoofdverdachte in de zaak.