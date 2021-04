Attractieparken weigeren mee te doen en noemen proef toegangstesten ’omslachtig’

GaiaZOO en Toverland geven aan een eigen protocol te hebben dat vorig jaar heeft bewezen prima te functioneren. „Wij zijn deel van de oplossing van het probleem”, zegt een woordvoerster van Toverland. Gezien de grote oppervlakten van Toverland en GaiaZOO is er ruimte genoeg om mensen veilig op te vangen, vinden beide parken. De dierentuin kan naar eigen zeggen juist een alternatief zijn voor de toenemende druk op de openbare ruimte, parken en bossen. Toverland wijst erop, dat ondanks het grote aantal bezoekers tot de sluiting van het park medio december, er geen grote besmettingshaarden waren. „Wij sluiten ons aan bij de oproep van de burgemeesters van de vier grote steden om de terrassen en andere gecontroleerde ruimtes weer te open”, aldus de woordvoerster.

Volgens de Club van Elf, waar grote attractieparken lid van zijn, is het aan de leden zelf om het bekend te maken als ze niet meedoen. „Er zijn veel te veel, vaak technische barrières om je aan te melden voor een dagje uit”, aldus directeur Kees Klesman van de club.

Klesman begrijpt het heel goed als parken niet willen meedoen aan de pilot. „Ze moeten veel kosten maken en personeel aantrekken om bij de attracties te staan. Tegelijkertijd is het ook fijn dat andere parken juist wel meedoen. Zo kunnen we zien of het op deze manier werkt of niet. Daar hebben andere evenementen en attracties later weer voordeel van.” Volgens Klesman hadden de parken die de Club van Elf vertegenwoordigt, zoals Artis, Duinrell en de Efteling, in 2019 in totaal 27 miljoen bezoekers en in het afgelopen coronajaar met 13 miljoen nog niet de helft.