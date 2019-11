Cocaïnevondst in limoencontainer Antwerpen

De container was afkomstig van een schip dat uit Itaguaí in Brazilië kwam. De arrestant is volgens het OM de chauffeur die de drugs kwam ophalen. Hij wordt verdacht van mededaderschap aan de invoer en handel van verdovende middelen en deelname aan een criminele organisatie. De rechtbank besluit vrijdag of hij in de cel blijft.

