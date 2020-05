Oxford begint grote proef met ’Trump-medicijn’

Aan de studie COPCOV van de universiteit van Oxford doen ruim 40.000 zorgverleners mee in Europa, Afrika, Azië en Zuid-Amerika. Deelnemers in het Verenigd Koninkrijk en andere plaatsen in de wereld slikken drie maanden lang hydroxychloroquine of een placebo, een nepmiddel. In Azië krijgen ze chloroquine of een placebo.

„We weten echt nog niet of het gebruik van chloroquine en hydroxychloroquine tegen Covid-19 positief uitpakt of juist schadelijk is”, zegt een van de onderzoekers.

De eerste deelnemers in het Verenigd Koninkrijk zijn zorgverleners in medische instellingen in Brighton en Oxford. Zij hebben nauw contact met coronapatiënten of mensen die mogelijk zijn besmet met het virus.

Het is de bedoeling dat tegen eind juni op 25 plaatsen in het Verenigd Koninkrijk onderzoek wordt gedaan. De resultaten van de studie worden tegen het eind van het jaar verwacht.

Discussie om hydroxychloroquine

Hydroxychloroquine, ook Plaquenil genoemd, is tientallen jaren geleden ontwikkeld als middel tegen malaria en ook tegen reumatische artritis en auto-immuunaandoeningen. Studies in China en Frankrijk hebben aangetoond dat het middel in combinatie met antibiotica tegen corona kan helpen, maar die onderzoeken waren te beperkt om als bewijs te dienen. Het middel kan schade aan de longen veroorzaken en ook aan andere organen bij overmatig gebruik. Een onderzoek in de VS pleitte juist tegen het gebruik.

Terwijl de discussie nog in een beginstadium stond, vergaarde de Nederlandse huisarts Rob Elens landelijke bekendheid omdat hij werd ’tegengewerkt’ door de Inspectie. Hij had het middel samen met een hoge dosis zink en een antibioticum voorgeschreven aan een tiental patiënten. Die genazen allemaal. „Hydroxychloroquine mag niet binnen de reguliere zorg worden voorgeschreven tegen besmetting met het coronavirus, anders dreigt een tekort voor mensen die het echt nodig hebben”, liet de Inspectie destijds weten aan De Telegraaf.

Experts: doe het niet

„Er waren signalen dat het in het laboratorium in muizen wat leek te doen. Toen zijn we het in ziekenhuizen gaan gebruiken. Nu is de laatste stand van zaken dat daaruit naar voren komt dat het middel niets doet tegen corona”, laat Ruud Coolen van Brakel van het Institituut voor Verantwoord Medicijngebruik desgevraagd weten aan De Telegraaf.

Ook viroloog Eric van Gorp en professor Ton de Boer, voorzitter van het College ter Beoordeling Geneesmiddelen, laten zich negatief over het middel uit. „Veel mensen denken nu dat de antimalariamiddelen zouden helpen, maar de waarheid laat inmiddels iets heel anders zien”, laat ook arts-microbioloog Marc Bonten weten. „Bovendien kan het voor hartritmestoornissen zorgen. Dat kan gevaarlijk zijn als je al heel ziek bent.”