Agent met ’superbrein’ identificeert 2000 verdachten

Andy Pope van de West Midlands Police PCSO zegt dat hij gezichten soms jaren kan onthouden. In 2018 doorbrak hij de magische grens van duizend verdachten. Zijn talent is „eigenlijk niet uit te leggen”, zegt Pope. „Het is gewoon een instinct dat dít diegene moet zijn, en dan blijkt het waar.”

Pope heeft onder collega’s de bijnaam memory man. Wereldwijd zijn er enkele tientallen begenadigd ’superherkenners’ wiens waarde door opsporingsdiensten steeds meer wordt gekoesterd.

Andy’s persoonlijke record? 17 verdachten op één dag gespot – en in de boeien geslagen. Volgens de BBC zag Pope eens een verdachte in een restaurant staan toen hij zelf, buiten, met zijn auto voor een verkeerslicht stond.

Association of Super Recognisers

„Ik bereid me nog steeds hetzelfde voor op mijn diensten. Ik zorg dat ik precies de foto’s van de gezochte verdachten ken, en dat betaalt zich uit.” Pope werkt op plekken voor massatransport en spendeert zijn tijd in bussen en treinen, waar veel mensen langskomen.

Pope is ook lid van de Association of Super Recognisers, een gezelschap met twintig leden die buitengewone geheugencapaciteiten hebben en menselijke herkenning als een volwaardig onderdeel van forensische opsporing zien. Politiediensten doen er wereldwijd hun voordeel mee.

Ook in Nederland zijn er superherkenners. Zo leerde de Amsterdamse hoofdagent Robert de criminele Top600 uit zijn hoofd – en plukte mensen van straat die later levenslang kregen voor moord. „Het kost me niet eens zo veel tijd, want ik hoef maar één seconde naar een gezicht te kijken en dan onthoud ik het. Ik kan járen later iemand in Spanje tegenkomen en dan weet ik precies waar ik hem destijds gezien heb”, zei deze agent eerder tegen het AD.