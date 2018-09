Eis 3,5 jaar tegen verdachte overval Deurne

De twee daadwerkelijke overvallers (20 en 29 jaar) werden doodgeschoten door de vrouw van de juwelier, toen ze zag hoe haar man werd bedreigd.

De verdachte, Zakaria G., leverde ook naar eigen zeggen de auto van de later doodgeschoten overvallers. Maar hij zei niet geweten te hebben dat de wagen als vluchtauto gebruikt zou gaan worden.

G. was twee weken voor de overval in de juwelierszaak geweest, volgens het OM om er poolshoogte te nemen. Ook zouden hij en een overvaller vlak voor de overval nieuwe telefoons hebben aangeschaft waarmee ze alleen met elkaar contact hadden.

Een van de overvallers woonde bij hem in zijn huurappartement in Lieshout.

G. week volgens het OM na de overval uit naar Duitsland, waar hij op 1 juli 2014 werd opgepakt.

G. ontkent dat er een verband bestaat. G. ontkent alle beschuldigingen. Voor de rechtbank leek zijn geheugen hem op cruciale punten in de steek te laten. Hij kan zich belastende details niet meer herinneren.

G. kwam al op zijn dertiende in aanraking met justitie, vooral wegens diefstal en inbraken. Hij leefde volgens het OM ruim, zonder geldzorgen, waarbij hij zijn inkomen naar eigen zeggen verdient met gokken en pokeren.

Volgens het OM zou hij getuigen die meer weten van de overval, bedreigd hebben opdat ze hun mond hielden. Maar G. ontkent dat.

Raadsman Gerard Spong vroeg om vrijspraak. Hij zei dat het verhaal van het OM louter op aannames berust en geen enkel bewijs bevat. Zo kan niet bewezen worden dat een door G. geleende auto als vluchtwagen zou worden gebruikt, en dat G. zou hebben geweten dat de twee anderen een overval planden.

Volgens Spong is er geen bewijs dat een bezoek aan de juwelier door G. twee weken voor de overval iets met die overval te maken heeft. En zelfs al zou G. een vluchtauto geleverd hebben en een voorverkenning in de winkel hebben gedaan, dan nog is dat onvoldoende bewijs voor deelname aan het misdrijf, aldus Spong.