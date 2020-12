Man valt beer aan die zijn pitbull verscheurt en wint: ’Ik klapte erop’

Kaleb Benham, woonachtig in het buitengebied van Californië, hoorde plots een afschuwelijk geluid toen Buddy aan het spelen was. Hij ging erop af en zag de hond in de mond van een beer zitten.

„Ik hoorde een gegrom en zag, honderd meter verderop, dat de beer hem bij z’n nek had”, zegt Benham tegen CBS 13 Sacramento.

„Eerlijk, het enige wat ik dacht: save my baby”, zegt Benham.

Heroïsche redding

Benham rende op de beer af, en gaf het dier – die zo’n 150 kilo weegt – van katoen. „Ik rende gewoon naar beneden, klapte erop, tackelde hem, en begon hem in het gezicht en op zijn oog te slaan totdat hij losliet.”

De beer gaf op. Heroïsch of niet, maar Buddy was ook na de aanval nog niet gered. De dichtstbijzijnde dierenarts was dicht en Benham moest een flink stuk rijden.

Eenmaal bij de arts moest Buddy drie uur lang op de operatietafel liggen, maar de arts slaagde in zijn missie. Zowel baasje als hond komen hun Thanksgiving-vakantie grotendeels door in bed om te rusten en te herstellen.

Bekijk de hechtingen van Buddy:

De beer is overigens nog enkele keren teruggekeerd na de aanval. Benham hoopt dat het dier eindelijk opgeeft. „Hij is aangevallen en had zijn prooi, maar die is van ’m afgepakt. Hij wil hem terug.”