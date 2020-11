Aanslagplanner Gay Pride onderzocht: geradicaliseerd of autist met laag IQ?

Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Was Tashin E. echt van plan een aanslag op de Gay Pride of een politiebureau te plegen of is de 31-jarige Amsterdammer een autist met een laag IQ die gewoon graag wil provoceren? Het Openbaar Ministerie nam geen risico en pakte hem in augustus op. Een psychologisch en psychiatrisch onderzoek moeten de komende maanden helderheid verschaffen over zijn motieven en dadendrang.