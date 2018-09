Taylor mag niet naar Rwanda

Hij had echter gevraagd of hij de rest van zijn 50 jaar cel mocht doorbrengen in het Afrikaanse land. Dan zou zijn vrouw hem makkelijker kunnen opzoeken. De rechters wezen dat verzoek af.

De 67-jarige Taylor werd veroordeeld voor zijn rol in de gruwelen tijdens de burgeroorlog in Sierra Leone, die eindigde in 2002. Tijdens het elf jaar durende conflict werden zeker 50.000 mensen gedood en veel anderen gemarteld en verminkt.