Koningsmaal naar Parijse armen

Het staatsbanket voor in totaal ongeveer 150 mensen bleef daarmee onaangeroerd in de keukens van het Elyséepaleis staan. Een deel van het koningsmaal is nu weggegeven aan de armen, meldden Franse media. Zij mogen zich nu tegoeddoen aan onder meer ganzenlever en zeebaars.

