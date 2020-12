Partij cocaïne in Vlissingen gevonden, waarde 2,5 miljoen euro

De douane meldde zondag dat de drugs waren verstopt tussen een vracht bananen. De zending kwam uit Ecuador en was bestemd voor Duitsland. De verdovende middelen zijn in beslag genomen en vernietigd.

Vorige maand sloeg de politie in het tv-programma Opsporing Verzocht alarm over de smokkel van drugs via de haven van Vlissingen. De politie stelde dat een deel van het personeel van de haven nauwe banden onderhoudt met drugscriminelen. Deze corrupte havenarbeiders zouden een belangrijke rol spelen bij het importeren van cocaïne via schepen afkomstig uit Zuid- en Midden-Amerika.