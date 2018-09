Honderden kaartjes voor Oma Toni

,,We zijn overdonderd door alle aandacht. Het is echt hartverwarmend", vertelt haar kleindochter Nienke Schipper aan Omroep Gelderland.

Oma Toni ligt nog steeds op de intensive care, maar het gaat iets beter met haar. Schipper: ,,Oma is nog niet uit de gevarenzone. In het begin vreesden we heel erg voor haar leven en het gaat sowieso een langdurig proces worden, want dit is een zware aanslag voor haar. Maar opgeven zit niet in haar vocabulaire."