'Duitse crews weigeren te vliegen'

Meerdere toestellen zijn aan de grond gebleven, schrijft het Duitse tijdschrift op gezag van passagiers wiens vluchten hierdoor niet vertrokken. Een verslaggever van Der Spiegel die op het vliegveld van Stuttgart is, heeft gezien dat verschillende vluchten zijn geannuleerd. Passagiers krijgen maar weinig informatie en spreken van een chaotische situatie.

Een perswoordvoerder van Lufthansa bevestigt aan Der Spiegel dat verschillende crews 'op persoonlijke gronden' hebben geweigerd om te vliegen dinsdag. De voorlichter durfde niet te zeggen of de bemanningen zorgen hebben over de veiligheid van de vliegtuigen.

Het ramptoestel was maandag gerepareerd, omdat er een technisch probleem was geconstateerd. Het betrof de zogeheten Nose Landing Door, een klep aan de romp van het vliegtuig. Volgens de perswoordvoerder van Lufthansa had het mankement niets met de veiligheid te maken, maar veroorzaakte het geluidsoverlast.