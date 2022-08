Militair aangehouden om drugsgebruik na ongeluk op vliegbasis

Buitenland

’Eindelijk bewijs voor diefstal schatten van Toetanchamon’

Honderd jaar lang gingen geruchten rond dat de Britse archeoloog Howard Carter verschillende stukken stal uit de schat van Toetanchamon, nog voor de tombe officieel geopend werd. Door een brief die nu openbaar gemaakt is, is er nu ook eindelijk bewijs voor die beweringen, schrijft dagblad The Guardi...