Duitse OM: nieuwe verdachte (43) in moordzaak Maddie McCann

Deze 43-jarige Duitser woonde enige tijd in een aftands boerderijtje op nog geen twee kilometer van de plek waar Maddie verdween in mei 2007. Dat was in het plaatsje Praya del Luz aan de Portugese Algarve. De man had zijn huis ten tijde van de verdwijning al verlaten, maar zou nog enige tijd in het gebied hebben rondgezworven met zijn camper, een Volkswagen Westfalia.

Momenteel zit de verdachte een lange straf uit in een Duitse gevangenis voor een ’ongerelateerde zaak’.

Veroordeeld voor seksueel misbruik

Terwijl de Engelse politie de zaak nog altijd als een verdwijning behandelt omdat er nog altijd geen „definitief bewijs” is dat Maddy is overleden, wordt in Duitsland gesproken van een moordonderzoek. Het Openbaar Ministerie in de stad Braunschweig heeft de man officieel in verdenking gesteld.

De man zou een ’meermaals veroordeelde zedendelinquent’ zijn, meldt de Duitse justitie woensdagavond. Hij is onder meer veroordeeld voor seksueel misbruik van kinderen.

Wie herkent dit telefoonnummer?

De Duitser hield zichzelf tijdens zijn verblijf in Portugal in leven met baantjes in de horeca, maar ook door in te breken in hotels of vakantiehuisjes. Ook handelde hij volgens de Duitse justitie in drugs.

In de hoop dat landgenoten van de verdachte meer over hem weten, is woensdagavond een oproep uitgezonden op de Duitse zender ZDF. Daarin is onder meer gezegd dat de man op het moment dat Maddy verdween, een telefoongesprek heeft gevoerd. Het telefoonnummer van de man en van degene met wie hij belde, zijn vrijgegeven, in de hoop dat dit tips oplevert. Er is een beloning van 10.000 euro uitgeloofd voor informatie.

’Loyaliteit opzij’

Politie en justitie in meerdere landen houden zich met de zaak bezig. De Duitsers zijn verantwoordelijk voor de zaak omdat de verdachte voor zijn verblijf in het buitenland voor het laatst een woning had in het gebied rond Braunschweig.

Ook Scotland Yard hoopt dat iemand meer tips over de Duitser heeft, over zijn camper of over de andere auto waarin hij reed, een donkerrode Jaguar XJR6. „Iemand weet veel meer dan hij nu laat blijken”, zei onderzoeksleider Mark Cranwell in een toelichting.

„Verschillende mensen kennen de man die wij vandaag beschrijven”, aldus Cranwell. „U bent wellicht op de hoogte van sommige dingen die hij heeft gedaan. Hij kan u in vertrouwen hebben genomen over de verdwijning van Madeleine. Het is inmiddels meer dan 13 jaar geleden en uw loyaliteit aan hem kan zijn veranderd. Nu is het moment om u te melden.”