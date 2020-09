In brand gestoken vrachtwagenchauffeur (46) maakt het slecht

De 46-jarige man is de afgelopen dagen erg achteruit gegaan, laat de politie weten aan de Gelderlander.

Onbekenden staken in de nacht van 19 op 20 augustus zijn vrachtwagen in de brand. Die stond geparkeerd aan de Leigraafseweg in het Gelderse Doesburg. De chauffeur uit Bergen op Zoom lag op dat moment te slapen in het voertuig. Hij werd volgens de politie pas wakker toen de vlammen al meters hoog waren. „Bij het verlaten van de cabine liep hij ernstige brandwonden op.”

Opsporing Verzocht had afgelopen dinsdag een item over de brand. De politie vermoedt dat er twee verdachten achter de brand zitten. Er zijn inmiddels ruim twintig tips binnengekomen. 25 rechercheurs doen onderzoek in de zaak. Een grijze Seat Ibiza wordt genoemd als mogelijke vluchtauto.

