300 bewoners en toeristen op Zakynthos geëvacueerd om brand

Hij zei dat het vuur mede door de harde wind in de buurt van de huizen in de dorpen is gekomen. De brandweer bestrijdt het vuur met ongeveer 100 brandweerlieden en enkele tientallen voertuigen. Eerder zondag waren enkele blusvliegtuigen ingezet.

