Review: Grim Fandango Remastered

In het spel kruipt de speler in de huid van Manny Calavera, een werknemer van een reisbureau in het land van de doden. Hij haalt zieltjes van net overleden mensen op en moet ze zo goed en zo kwaad als het kan naar het hiernamaals begeleiden. Normaal gesproken is dat een vierjarige wandeltocht door verschillende helse dodenrijken, maar zij die een goed leven geleden hebben, mogen een cruise nemen, of zelfs de sneltrein. Helaas voor Manny krijgt hij maar geen goede klanten - en dat betekent voor hem een eeuwigheid werken om zijn eigen schuld af te betalen. Alhoewel... Er lijkt al snel wat mis te zijn in het land van de doden...

Klassieker

Zoals gezegd is dit een adventuregame, wat betekent dat je voorwerpen moet oppakken en ze moet combineren met andere objecten om zo puzzels op te lossen. Over het algemeen zijn deze redelijk logisch en heb je snel door wat het uiteindelijke doel is. Dan is het enkel nog zaak om uit te vogelen hoe je dat voor elkaar krijgt. Helaas heeft ook Grim Fandango af en toe last van dezelfde ziekte als andere spellen in het genre - zeker uit die tijd: het is soms namelijk helemaal niet duidelijk wat de bedoeling is. Op die momenten begin je maar objecten willekeurig te combineren om te zien of er maar wat gebeurt, iets dat heel frustrerend kan zijn. Gelukkig komt dit niet al te vaak voor, maar het steekt af en toe wel.

Ook spreek je constant met 'mensen' (voor zover skeletten mensen zijn) die je wat verder door het verhaal helpen. Grim Fandango kwam uit de stal van Lucasarts, dat ook verantwoordelijk was voor ondermeer de Monkey Island- en Maniac Mansion-spellen. En net als deze games is ook Grim Fandango doorspekt met humor. Vooral in gesprekken met mensen en wezens in het land der doden valt er heel wat te lachen.

De game is ook schitterend om te zien. Althans, op vlak van visuele stijl. Op technisch vlak ziet het er uit als een game uit de laten jaren '90, dus daar mag je niet al te veel van verwachten. Gelukkig zijn zowel de wereld als de personages bijzonder mooi vormgegeven - denk aan een combinatie van Mexicaanse folklore en film noire.

Kortom: met het originele spel is weinig mis. Een beetje gedateerd, maar absoluut een klassieker en het spelen waard.

Remastered

Het 'remastered' onderdeel van deze versie bestaat uit een aantal elementen. Ten eerste is de besturing aangepast, wat ook wel mocht. In het origineel had Manny 'tank controls'. Dat wil zeggen dat er een aparte knop was om vooruit te lopen en met links en rechts kon je hem draaien. In dit nieuwe deel is de besturing afhankelijk van het camerastandpunt. Naar beneden beweegt Manny naar het scherm toe, naar boven er vanaf, et cetera. Het werkt een stuk makkelijker!

Dan zijn er de grafische aanpassingen, al zijn die vrij minimaal. Er zijn wat beeldfilters toegepast samen met betere belichting om alles wat minder hoekig en vol kartels weer te geven. Fijn, maar niet wereldschokkend. Jammer is dat de game helemaal in 4:3 beeldratio is en dus niet breedbeeld. Er is een optie om het beeld uit te rekken, maar dat ziet er niet uit. Niet dat er veel aan te doen is - de game was nou eenmaal zo gemaakt - maar het ziet er wel raar uit.

Tenslotte is er commentaar van de makers. Gedurende het spelen kun je op de L1-knop drukken in bepaalde scenes, waarna de makers commentaar geven op dat onderdeel van het spel. Soms is het bedenker Tim Schafer, terwijl andere keren programmeurs, geluidstechnici of andere Lucasarts-werknemers aan het woord komen. Over het algemeen is het ontzettend leuk om deze af te luisteren. Het is dan ook jammer dat de geluidskwaliteit van deze opnames nogal brak is. Soms moet je echt moeite doen om de spreker te kunnen verstaan. Ondertiteling biedt uitkomst, maar netjes is het natuurlijk niet.

Eén ding miste ik wel: autosave. Het spel slaat vooruitgang niet automatisch op. Nu is het zo dat je niet kunt sterven en ook kun je nooit écht vast komen te zitten in een puzzel, maar het zou gewoon een fijne extra zijn. Telkens als je afsluit, moet je dus maar handmatig opslaan.

Conclusie

Grim Fandango is absoluut een klassieker en het feit dat het nu op nieuwe platformen beschikbaar is, is ontzettend fijn. Dat is maar goed ook, want de extra's in deze Remastered-editie zijn een beetje karig. Ondanks dat dus toch een aanrader.

Grim Fandango Remastered is getest op de PlayStation 4, maar is ook beschikbaar op de Vita en de pc.