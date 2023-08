Drie gewonden en drie aanhoudingen na vechtpartij in Vondelpark

Rond 21.10 uur kregen agenten een melding van een vechtpartij bij het Openluchttheater. Toen de politie daar aankwam, was de vechtpartij voorbij maar waren er drie gewonden. Een van hen, een 33-jarige man zonder vaste verblijfplaats, had een behoorlijke steekwond en moest met een ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht.

De andere twee gewonden, een 30-jarige man uit Amsterdam en een 32-jarige man uit Katwijk, hoefden niet naar het ziekenhuis. Een van hen was toegetakeld met een slagwapen en de ander had lichte verwondingen aan zijn arm. Zij zijn allebei aangehouden. Ook is een 37-jarige Amsterdammer aangehouden.

Wat er precies is gebeurd en hoe het drietal gewond is geraakt wordt nog onderzocht, aldus de politie donderdag. Wel verklaart een van de slachtoffers dat hij woensdagmiddag in het park is aangesproken door drie mannen, terwijl op een bankje zat bij het standbeeld van Joost van den Vondel. Hij zou toen door een van de mannen geslagen zijn. Dezelfde drie mannen zouden ’s avonds opnieuw de confrontatie met het slachtoffer hebben gezocht en zijn mogelijk betrokken bij de vechtpartij. De politie is op zoek naar getuigen van de confrontatie bij het standbeeld of van het incident bij het Openluchttheater.