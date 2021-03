Laatste uitslagen: VVD grootste in Den Haag

Minder Nederlanders hebben dit jaar gestemd voor de Tweede Kamer dan vier jaar geleden. De opkomst bedroeg landelijk 78,7 procent, tegen 81,6 in 2017.

De PVV van Geert Wilders verloor in de hofstad terrein en gaat van 15,4 procent naar 11,1 procent. DENK wordt de vierde partij in Den Haag, met 7,3 procent, evenveel als vier jaar geleden. GroenLinks krijgt 6,8 procent van de Hagenaars achter zich, terwijl dat in 2017 nog 11 procent was. Forum voor Democratie groeide van 1,8 naar 4,3 procent.

Den Haag is de enige van de vier grote steden waar de VVD de meeste stemmen kreeg. In Amsterdam, Rotterdam en Utrecht won D66. Den Haag stelde dinsdag als laatste gemeente de uitslagen vast, niet alleen voor de stad zelf maar ook voor de Nederlanders die vanuit het buitenland hebben gestemd. De Kiesraad stelt komende vrijdag de definitieve uitslag vast, en daarmee de zetelverdeling voor de komende vier jaar.

De hervormingspartij Code Oranje kreeg in Den Haag 4203 stemmen, iets meer dan 1,6 procent. De partij wordt geleid door oud-wethouder Richard de Mos. Zijn partij Hart voor Den Haag/Groep de Mos is de grootste fractie in de Haagse gemeenteraad, maar gaat het landelijk gezien bij lange na niet halen.

De Mos was van 2018 tot 2019 wethouder in Den Haag, maar hij trad af toen de Rijksrecherche zijn woning en zijn kantoor doorzocht. Het Openbaar Ministerie verdenkt De Mos van ambtelijke corruptie. Dat onderzoek loopt nog.

VVD krijgt meeste stemmen van Nederlanders in buitenland

Ook Nederlanders die in het buitenland wonen, hebben vooral op de VVD gestemd. De partij van premier Mark Rutte kreeg 22,7 procent van de stemmen in deze groep. Dat is wel iets minder dan vier jaar geleden.

D66, dat vier jaar geleden de meeste stemmen kreeg uit het buitenland, zakte van 23,7 procent naar 17,8 procent. GroenLinks werd de derde partij met 16 procent van de stemmen. De pro-Europese partij Volt, die voor het eerst in de Tweede Kamer komt, kreeg 3,5 procent van de stemmen, iets meer dan Forum voor Democratie.

Bijna 93.000 Nederlanders in den vreemde mochten stemmen. Zij konden hun biljet per post naar het stadhuis van Den Haag sturen, waar de stemmen werden verzameld en geteld. Alle stemmen die voor maandagmiddag binnen waren, telden mee. Uiteindelijk hebben 63.502 mensen vanuit het buitenland gestemd. Dat is iets meer dan de bijna 60.000 van vier jaar geleden.