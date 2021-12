Zeker 70 doden door tornado’s in Amerikaanse staat Kentucky

Beshear heeft de noodtoestand uitgeroepen in zijn staat en Washington om hulp gevraagd. President Joe Biden twitterde dat de tornado’s een „onvoorstelbare tragedie” in het gebied hadden veroorzaakt. Hij beloofde alle nodige federale hulp te verlenen.

Tientallen tornado’s trokken over het midden van de Verenigde Staten. Ook uit de staten Illinois en Arkansas komen berichten van dodelijke slachtoffers.

Een kaarsenfabriek in de plaats Mayfield in Kentucky stortte in door de storm. Volgens lokale media zijn daar tientallen doden gevallen en zaten er nog mensen vast in het gebouw. Ook veel andere gebouwen in de stad zijn verwoest.

In een magazijn van Amazon in Edwardsville, Illinois is een onbekend aantal mensen bedolven nadat een tornado het dak van het gebouw had gerukt en een deel van het gebouw instortte. Hoeveel mensen daar nog vastzitten in het magazijn is onbekend. Ook hier wordt gevreesd voor het leven van tientallen mensen.