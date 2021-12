Zeker 74 doden door tornado’s in Amerikaanse staat Kentucky

President Biden kondigde aan woensdag het rampgebied in Kentucky te willen bezoeken. Hij maakte eerder al de weg vrij voor extra middelen uit Washington om de hevig getroffen staat te helpen.

Het natuurgeweld vaagde plaatsen in Kentucky vrijwel volledig van de landkaart, zoals Mayfield. Maar ook andere staten hebben doden en grote schade gemeld door de ongekende, als „historisch” bestempelde serie van zo’n dertig tornado’s. In Illinois stierven in een ingestort magazijn van Amazon zeker zes personen. De autoriteiten stelden een onderzoek in naar de omstandigheden.

De doden in Kentucky waren tussen de vijf maanden en 86 jaar oud. De gouverneur verwacht nog meer slachtoffers. Kort na de ramp sprak hij nog de vrees uit dat er mogelijk ruim honderd doden waren. De precieze omvang van de catastrofe zal pas de komende weken blijken, is zijn verwachting.

In Mayfield werd onder meer een kaarsenfabriek vernietigd. Hier stierven minstens acht personen. Zeker 94 van de 110 werknemers wisten zich in veiligheid te brengen, vermoedt de directie.

Een boot is uit een showroom gezogen door een tornado, in Mayfield, Kentucky. Ⓒ ANP / AFP

De situatie in Bowling Green Kentucky. Ⓒ ANP / AFP

Luchtfoto van de situatie in Mayfield, Kentucky. Ⓒ EPA

Bij het magazijn van Amazon. Ⓒ ANP / AFP

Een vrouw loopt langs wat er over is van de kaarsenfabriek. Ⓒ John Amis / AFP

Kaarsenfabriek

Lokale media melden dat in Mayfield tientallen doden zijn gevallen na het instorten van een kaarsenfabriek. Van de 110 medewerkers zijn er 70 nog niet terecht. Het zal volgens Beshear een „wonder” zijn als daar iemand nog levend wordt gevonden. Uit andere staten komen meldingen van enkele doden. Er zijn drie doden bekend in Tennessee, twee in Arkansas, één in Missouri.

In een magazijn van Amazon in Edwardsville, een plaats in de staat Illinois, zijn zeker zes medewerkers omgekomen. Een onbekend aantal mensen is bedolven onder puin nadat een tornado het dak van het gebouw had gerukt en een deel van het gebouw instortte. Hoeveel mensen daar nog vastzitten in het magazijn is onbekend. Hier wordt gevreesd voor het leven van tientallen mensen.

Amazon-topman Andy Jassy heeft op Twitter laten weten „diepbedroefd” te zijn over de dood van zijn medewerkers. „Onze gedachten zijn bij hun families in deze moeilijke tijd.” Ook oprichter Jeff Bezos betuigt op Twitter zijn medeleven. De op een na rijkste man ter wereld laat weten dat Amazon zich zal inzetten om de gemeenschap te ondersteunen. Ook spreekt Bezos zijn dank uit aan de hulpverleners ter plaatse.

Alleen al in de staten Tennessee en Kentucky zitten zeker 200.000 huishoudens zonder stroom.