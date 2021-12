Zeker 80 doden door tornado’s in Amerikaanse staat Kentucky

Beshear heeft de noodtoestand uitgeroepen in zijn staat en Washington om hulp gevraagd. President Joe Biden twitterde dat de tornado’s een „onvoorstelbare tragedie” in het gebied hebben veroorzaakt. Hij beloofde alle nodige federale hulp te verlenen en heeft zijn condoleances overgebracht aan de gouverneurs van de getroffen staten.

Tientallen tornado’s trokken een spoor van vernieling over honderden kilometers in het midden van de Verenigde Staten. Vooral Mayfield, een plaats met 10.000 inwoners in Kentucky, lijkt zwaar getroffen te zijn. Veel gebouwen zijn er volledig verwoest en straten zijn bezaaid met puin. Burgemeester Kathy O’Nan omschreef het centrum in gesprek met CNN als een stapel „lucifers.” Gouverneur Beshear zei in Mayfield dat de verwoesting „groter is dan alles wat ik ooit heb gezien.”

Tekst gaat door onder de tweet en foto’s

Een boot is uit een showroom gezogen door een tornado, in Mayfield, Kentucky. Ⓒ ANP / AFP

De situatie in Bowling Green Kentucky. Ⓒ ANP / AFP

Luchtfoto van de situatie in Mayfield, Kentucky. Ⓒ EPA

Bij het magazijn van Amazon. Ⓒ ANP / AFP

Een vrouw loopt langs wat er over is van de kaarsenfabriek. Ⓒ John Amis / AFP

Kaarsenfabriek

Lokale media melden dat in Mayfield tientallen doden zijn gevallen na het instorten van een kaarsenfabriek. Van de 110 medewerkers zijn er 70 nog niet terecht. Het zal volgens Beshear een „wonder” zijn als daar iemand nog levend wordt gevonden. Uit andere staten komen meldingen van enkele doden. Er zijn drie doden bekend in Tennessee, twee in Arkansas, één in Missouri.

In een magazijn van Amazon in Edwardsville, een plaats in de staat Illinois, zijn zeker zes medewerkers omgekomen. Een onbekend aantal mensen is bedolven onder puin nadat een tornado het dak van het gebouw had gerukt en een deel van het gebouw instortte. Hoeveel mensen daar nog vastzitten in het magazijn is onbekend. Hier wordt gevreesd voor het leven van tientallen mensen.

Amazon-topman Andy Jassy heeft op Twitter laten weten „diepbedroefd” te zijn over de dood van zijn medewerkers. „Onze gedachten zijn bij hun families in deze moeilijke tijd.” Ook oprichter Jeff Bezos betuigt op Twitter zijn medeleven. De op een na rijkste man ter wereld laat weten dat Amazon zich zal inzetten om de gemeenschap te ondersteunen. Ook spreekt Bezos zijn dank uit aan de hulpverleners ter plaatse.

Alleen al in de staten Tennessee en Kentucky zitten zeker 200.000 huishoudens zonder stroom.