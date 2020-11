Twee chimpansees Dierenpark Amersfoort doodgeschoten

Ⓒ DE TELEGRAAF

AMERSFOORT - Twee chimpansees zijn na hun ontsnapping uit hun verblijf in Dierenpark Amersfoort doodgeschoten. Door een ’menselijke fout’ was het verblijf niet goed afgesloten. Dat laat de dierentuin weten in een reactie. „Wij betreuren deze gebeurtenis enorm. Het is een zwarte dag.”