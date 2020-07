’Werknemer omgekomen na vallende lading’

Het noodlottige ongeval vond plaats in een dierenvoederbedrijf. Ook andere personeelsleden waren in de buurt van het ongeluk bij een vriescel.

,,De ambulance was er snel. De toestand van het slachtoffer verslechterde echter rap in de ambulance. Er is nog geprobeerd hem te reanimeren, maar dat bleek helaas tevergeefs”, vertelt een woordvoerder van het bedrijf tegen de krant.

Schok

Het bedrijf telt zeker 25 werknemers. „Die mensen kennen elkaar allemaal persoonlijk. Het slachtoffer was al langere tijd bij ons werkzaam. Dit is vreselijk.”