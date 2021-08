Zaterdag warm, zondag weer regen- en onweersbuien

Vrijdag hebben we nog te maken met bewolking en een paar vroege buien trekken vooral over het midden van het land naar het oosten weg. De temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noordwesten tot plaatselijk 23 graden in het zuidoosten van het land. In de avond wordt het droog en komen er flinke opklaringen. Doordat er maar weinig wind is kan in de nacht plaatselijk mist ontstaan.

Zaterdag duurt het even voordat het ochtendgrijs is opgelost. Daarna schijnt de zon af en toe en vormen weer veel stapelwolken. Op sommige plaatsen kan het tot een lichte bui komen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog en de temperaturen lopen flink op. Op de Wadden wordt het 22 graden, in het zuidoosten kan het kwik tot 25 graden stijgen. In de loop van de avond bereiken regen- en onweersbuien Nederland die zich vanuit het zuidwesten uitbreiden naar het noordoosten. In de nacht naar zondag kunnen daar al fikse buien tussen zitten.

Vanaf maandag beter weer

Zondag overdag ligt de belangrijkste zone met buien boven het noorden van het land. Daar kan in de loop van de dag veel neerslag vallen. In het midden en zuiden is het eerst een tijdje droog en komt ook de zon er af en toe door. Later op de dag vormen zich ook daar weer enkele regen- of onweersbuien. Dor alle buien en wolken wordt het op de meeste plaatsen niet warmer dan rond de 20 graden.

Vanaf maandag ziet het weer er beter uit. Een hogedrukgebied komt vanuit het westen dichterbij en zorgt ervoor dat de buien uit beeld verdwijnen. De zon komt er beter door en het lijkt een paar dagen droog te blijven. Wel verandert er weinig in de temperatuur. Ook begin volgende week wordt het op de meeste plaatsen niet warmer dan 20 of 21 graden en dat is onverminderd laag voor de tijd van het jaar.