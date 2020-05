Buurman na explosie Nijmegen: ’Ik dacht dat ik dood ging’

Ⓒ ROLAND HEITINK

Nijmegen - Een enorme explosie in een woning aan de Hillekensacker in Nijmegen heeft tot in de wijde omgeving zware schade aangericht. De dreun was tot in de verre omtrek te horen. Omwonenden zeggen dat ze de aarde onder hun voeten voelden bewegen. „De hele huiskamer bewoog”, zegt een naaste buurvrouw van het getroffen rijtjeshuis.