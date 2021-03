Trump wil bezoek brengen aan grensmuur: ’Dit zal ons land vernietigen’

Trump in januari dit jaar tijdens een toespraak bij ’The Wall’. Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

NEW YORK - Voormalig president Donald Trump is voornemens om de muur die onder zijn beleid is gebouwd op de grens met Mexico komende weken te bezoeken. Volgens hem „willen veel mensen” dat hij dat doet, zegt hij in een interview met de rechtse nieuwszender Fox. Ook zegt hij dat de Democraten in een paar weken tijd „een nationale ramp” hebben gecreëerd langs de grens. Tal van migranten hebben zich daar sinds de verkiezingswinst van Biden verzameld. Afgelopen week kwam een 9-jarig jongetje om het leven toen hij probeerde al zwemmend de VS te bereiken. „Ze zouden de bouw van de Muur moeten afronden.”