VVD-prominent Edith Schippers terug in politiek als senaatslijsttrekker: ’Past beter bij mij om mee te doen’

Schippers zegt daarin: „Ik kan vanaf de zijlijn alles vinden, maar het past beter bij mij om mee te doen.” Haar naam werd meermaals genoemd als opvolger van premier Mark Rutte. Zelf zegt Schippers daar nu over: „Ik sluit nooit iets uit, maar dat is absoluut mijn ambitie niet.”

Naast haar werkzaamheden in de senaat (een dag in de week) blijft ze vooralsnog ook werkzaam bij DSM Nederland. Op 1 februari 2019 werd zij daar voorzitter van de raad van bestuur en sinds 1 januari dit jaar is zij voorzitter van de raad van bestuur van DSM Europa.

Schippers was tijdens haar politieke carrière onder andere Tweede Kamerlid, minister van Volksgezondheid en informateur. Ze wordt gezien als prominente VVD’er. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2010 stond ze op de tweede plaats van de VVD-kandidatenlijst. Bovendien was ze secondant van partijleider Rutte bij de daarop volgende formatie.

Mogelijke opvolger Rutte

In 2012 was ze opnieuw de nummer twee van de partij. Binnen de VVD is de oud-minister regelmatig getipt als mogelijke opvolger van Rutte. Zo brak voormalig Eerste Kamervoorzitter Broekers-Knol een lans voor haar omdat Schippers volgens haar Rutte moest opvolgen als partijleider. „Ze heeft bewezen dat ze het ministerschap heel goed kan en ook met empathie”, zei Broekers over haar.

In 2017 was Schippers informateur tijdens de kabinetsformatie. Ze onderzocht toen een samenwerking tussen VVD, D66, CDA en GL. Ze leverde haar opdracht in toen die samenwerking niet van de grond kwam door onoverbrugbare verschillen op het gebied van migratie.