Peru kondigt medische noodtoestand af: zeldzame ziekte verlamt mensen

Het gaat om het syndroom van Guillain-Barré (GBS). Dit is een zeldzame aandoening die ervoor zorgt dat het immuunsysteem bepaalde zenuwen aanvalt. Dit resulteert vervolgens in een verlies van gevoel in de ledematen, maar ook problemen met ademen en slikken. De verlamming die zich voordoet, begint meestal in de voeten en werkt zich daarna omhoog door het lichaam. Symptomen houden meestal voor een paar weken aan, waarna de meeste mensen geen langdurige, ernstige complicaties overhouden aan hun besmetting.

Deze ziekte houdt Peru nu al sinds januari dit jaar in zijn greep. Echter deed de helft van het aantal gevallen zich voor in de periode tussen begin juni en half juli. Patiëntmonsters toonden aan dat GBS via bacteriën, die aangetroffen zijn in besmet voedsel en water, wordt overgedragen. Vier jaar geleden was er ook al een uitbraak van GBS in het Zuid-Amerikaanse land door een soortgelijke bacterie.

Knokkelkoorts

Reizen naar Peru wordt door noch de Peruaanse regering, noch de Wereldgezondheidsorganisatie, noch de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie afgeraden. Dit om het feit dat de ziekte in de meeste gevallen niet dodelijk is. De uitbraak vindt precies tijdens een uitbraak van een andere ziekte plaats. Zo gaat het land ook al gebukt onder een massale uitbraak van knokkelkoorts, een virus dat tot nu toe minstens 150.000 mensen heeft getroffen.