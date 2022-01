Reispodcast Inchecken Duurzaam maakt duur: wordt vakantie voor de elite?

De reiswereld zet volop in op duurzaamheid, maar zit de consument daar wel op te wachten? Het opvoeden van de klant is lastig, zegt luchtvaartjournalist Yteke de Jong in de reispodcast ‘Inchecken’. Verder in de podcast: opnieuw chaos in de cruisewereld. Schepen liggen stil, afvaarten worden geschrapt en passagiers moeten in quarantaine. Toch is de topman van Holland America Line, Nico Bleichrodt, tevreden. En: verontwaardiging over het bericht dat Lufthansa met duizenden lege toestellen vliegt om zijn landingsrechten op bepaalde vliegvelden te behouden. Wat is er precies aan de hand met deze spookvluchten?