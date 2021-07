Commerciële afnemers van coronatesten voor reizigers soms dubbel betaald

Paternotte haalt het voorbeeld aan van testbedrijf Covidia, die geregeld z’n klanten te laat of bijna te laat testuitslagen doorstuurt en de klanten dan maar telefonisch of per mail aanraadt bij hen een betaalde test te doen, als ze op tijd de uitslag willen hebben. Ook over Spoedtest.nl worden dergelijke praktijken genoemd.

„Dubieus”, vindt de D66’er. „Moeten we testbedrijven nog wel betalen die bewust voorrang geven aan klanten waaraan ze dubbel verdienen?” Hij vraagt zich af welke afspraken er zijn over de termijn waarbinnen een testuitslag beschikbaar moet zijn en welke gevolgen het niet naleven daarvan moet hebben.

Wie voor een reis naar het buitenland een negatieve testuitslag moet laten zien, kan zich gratis laten testen via testenvoorjereis.nl, dat de overheid heeft aanbesteed bij commerciële testters. De uitslag van een sneltest moet binnen drie uur na afname binnen zijn, van een PCR-test binnen 24 uur. Die termijnen worden geregeld overschreden.

Covidia en Spoedtest BV waren niet bereikbaar voor commentaar.