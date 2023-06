FDF gaat toch naar Malieveld, ’we hebben geen andere keuze’

Volgens Van den Oever heeft de politie de chauffeur van de vrachtwagen van FDF, van waaruit een podium werd opgebouwd, opgepakt.

De gemeente Den Haag had de boerendemonstranten gevraagd om zonder trekkers naar het Malieveld te gaan en niet bij de tijdelijke Tweede Kamer op de Bezuidenhoutseweg te gaan staan. „Het aantal demonstranten dat de organisatie heeft ingeschat is te groot voor deze locatie.” Om 07.12 uur is een noodbevel uitgevaardigd.

Tractoren van de weg gehaald

De politie heeft meerdere trekkers die donderdagochtend op de A28 richting Amersfoort reden van de weg af gehaald. Dit gebeurde bij ’t Harde, in de buurt van Nunspeet in Gelderland. De bestuurders hebben een bekeuring gekregen, meldt de politie.

De tractoren waren onderweg naar Den Haag voor een protest van Farmers Defence Force, dat eerder is aangekondigd. Volgens Rijkswaterstaat leek het er wel op dat de boeren vooral rechts aanhielden op de weg. Verkeer moest rekening houden met een extra reistijd vanaf Nieuwleusen.

Ⓒ PERSBUREAU METER

Video: de trekkers die donderdag op de A28 reden.

De boeren vertrokken vanuit het noorden. Een woordvoerder van de politie Noord-Nederland meldde dat een aantal keren is geprobeerd om de trekkers van de snelweg af te halen. Dat werkt zo, dat er een politieauto voor en eentje achter gaat rijden. Dit had eerder op de ochtend niet het gewenste effect. In de buurt van Nunspeet, dat valt onder de politie Oost-Nederland, gingen de trekkers alsnog van de weg na inzet van de politie.

Een bestuurder van een tractor is donderdagochtend bekeurd op de Koningskade in Den Haag „vanwege het niet voeren van een kentekenplaat.” Eerder op de ochtend werden al drie trekkers vanaf de Brouwersgracht in Den Haag „verwezen naar een parkeerlocatie.” Farmers Defence Force (FDF) kondigde eerder een protest aan en riep mensen op om met trekkers te komen.

Agenten praten met boeren naast hun trekkers voorafgaand aan een gepland protest van FDF Ⓒ ANP

Politie aanwezigheid op toegangswegen naar het centrum van Den Haag. Ⓒ ANP

Van den Oever

FDF-voorman Mark van den Oever zei eerder duizenden mensen te verwachten. Hij riep hen op met trekkers naar de stad te komen.

Mark van den Oever van Farmers Defence Force (FDF) Ⓒ ANP

In de Tweede Kamer wordt donderdag gedebatteerd over het mislukte landbouwoverleg. Even na 10.00 uur zijn de betrokken ministers Christianne van der Wal en Piet Adema hier gearriveerd.

Volgens een conceptprogramma begint het protest om 13.00 uur, met sprekers als Caroline van der Plas van BBB en Wybren van Haga van BVNL. Van den Oever verricht de aftrap.

Van der Plas

Van der Plas liet overigens donderdagochtend bij Goedemorgen Nederland (WNL) weten nog te twijfelen of ze wel zal meedoen aan het protest. Ze zegt het te laten afhangen van wat er de komende uren nog gebeurt. Van der Plas reageerde op het verspreiden van telefoonnummers van verschillende CDA-Kamerleden, na een oproep van Van den Oever om ’CDA’ers te bellen’.

„Ik wil heel graag dat Farmers Defence Force hier afstand van neemt en de mensen keihard veroordeelt die op deze manier nummers doorsturen en intimiderende berichten sturen naar politici”, aldus Van der Plas bij WNL. „Als ik ga (naar het protest, red.), ga ik het gebruiken als een oproep om aan te geven hiermee te kappen.”