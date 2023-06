Politie: boerenprotest redelijk goed verlopen, Malieveld leeg

Onze verslaggever Marouscha van de Groep is bij de demonstratie aanwezig. Volg alle ontwikkelingen via haar tweets onderaan dit artikel.

FDF-voorman Mark van den Oever zei eerder duizenden mensen te verwachten bij het protest, dat plaatsvond op de dag dat de Tweede Kamer debatteerde over het geklapte landbouwakkoord. Er trokken donderdag uiteindelijk enige honderden mensen naar het Malieveld, veel minder dan bij eerdere demonstraties. Ook BBB-leider Caroline van der Plas was er niet bij aanwezig. Desondanks sprak Van Den Oever wel van „een mooie club” die bijeen was op het Malieveld. Hij zei dat het „een hete zomer wordt.”

Van den Oever had boeren opgeroepen met trekkers naar de stad te komen. Door een noodbevel dat donderdagochtend in Den Haag was afgekondigd, werden zware voertuigen langs de randen van Den Haag gestopt. Een groepje boeren moest daardoor op een industrieterrein parkeren en kwam op de fiets en met de tram naar het Malieveld. De FDF-voorman zei dat er „veel mensen zijn tegengehouden.”

Een woordvoerder van Jan van Zanen, de burgemeester van Den Haag, betreurt het dat FDF niet eerder reageerde op vragen van de gemeente over de demonstratie. „Doordat zij tot het laatste moment wachtten, moest donderdagochtend nog besloten worden dat de demonstratie verschoof van voor de Tweede Kamer naar het Malieveld”, aldus de woordvoerder.

Het protest op het Malieveld werd volgens het programma om 13.00 uur geopend door Van den Oever. Ook Kamerlid Wybren van Haga was bij het protest aanwezig. Op Twitter liet BBB-voorvrouw Caroline van der Plas weten dat ze wegblijft bij het protest, vanwege de intimidatie van CDA-Kamerleden. De voorman van FDF, Mark van den Oever, stelde dat hij niet achter het delen van de telefoonnummers zit. „Deze telefoonnummers komen niet bij mij vandaan”, zei hij op het Malieveld. „Ik vind het op zich goed dat CDA’ers gebeld worden, maar het verspreiden van telefoonnummers mag natuurlijk niet. Daar heb ik niks mee te maken.”

Politie en actievoerders op de Bezuidenhoutseweg vlakbij de Tweede Kamer. Ⓒ ANP

De gemeente Den Haag had de boerendemonstranten gevraagd om zonder trekkers naar het Malieveld te gaan en niet bij de tijdelijke Tweede Kamer op de Bezuidenhoutseweg te gaan staan. „Het aantal demonstranten dat de organisatie heeft ingeschat is te groot voor deze locatie.” Om 07.12 uur werd er een een noodbevel uitgevaardigd. Tot nu toe zijn er zeven mensen aangehouden omdat zij bevelen van de politie niet opvolgden.

Van files of vertragingen elders in het land is volgens de ANWB amper geweest. Een groep boeren die vanuit het Utrechtse Renswoude onderweg was naar Den Haag voor het boerenprotest, heeft donderdagmiddag twintig tractoren achter moeten laten op een industriegebied in de Haagse wijk Ypenburg. Enkelen van hen pakte vervolgens de fiets naar het centrum.

Tekst gaat door onder de tweet

Het protest is gelijktijdig met een debat in de Tweede Kamer over het recentelijk geklapte landbouwoverleg. Na meerdere rondes stapte LTO uiteindelijk van tafel. Vervolgens vertrokken toen ook andere landbouworganisaties, die geen heil meer zagen in de gesprekken zonder de LTO.

Tractoren van de weg gehaald

De politie heeft in de ochtenduren meerdere trekkers die donderdagochtend op de A28 richting Amersfoort reden van de weg af gehaald. Dit gebeurde bij ’t Harde, in de buurt van Nunspeet in Gelderland. De bestuurders hebben een bekeuring gekregen, meldt de politie.

De tractoren waren onderweg naar Den Haag. Volgens Rijkswaterstaat leek het er wel op dat de boeren vooral rechts aanhielden op de weg. Verkeer moest rekening houden met een extra reistijd vanaf Nieuwleusen.

Tekst gaat verder onder de foto’s en video

Ⓒ PERSBUREAU METER

Video: de trekkers die donderdag op de A28 reden.

De boeren vertrokken vanuit het noorden. Een woordvoerder van de politie Noord-Nederland meldde dat een aantal keren is geprobeerd om de trekkers van de snelweg af te halen. Dat werkt zo, dat er een politieauto voor en eentje achter gaat rijden. Dit had eerder op de ochtend niet het gewenste effect. In de buurt van Nunspeet, dat valt onder de politie Oost-Nederland, gingen de trekkers alsnog van de weg na inzet van de politie.

Een bestuurder van een tractor is ’s ochtends bekeurd op de Koningskade in Den Haag „vanwege het niet voeren van een kentekenplaat.” Eerder op de ochtend werden al drie trekkers vanaf de Brouwersgracht in Den Haag „verwezen naar een parkeerlocatie.”

Tekst gaat verder onder de foto’s

Agenten praten met boeren naast hun trekkers voorafgaand aan een gepland protest van FDF Ⓒ ANP

Politie aanwezigheid op toegangswegen naar het centrum van Den Haag. Ⓒ ANP

Van der Plas

Van der Plas liet bij Goedemorgen Nederland (WNL) weten nog te twijfelen of ze wel zal meedoen aan het protest. Ze zegt het te laten afhangen van wat er de komende uren nog gebeurt. Van der Plas reageerde op het verspreiden van telefoonnummers van verschillende CDA-Kamerleden, na een oproep van Van den Oever om ’CDA’ers te bellen’.

Rond het middaguur liet Van der Plas via Twitter weten dat ze de demonstratie overslaat. In de reactie verwijt ze FDF niet genoeg afstand genomen te hebben van de intimidatie van enkele CDA-Kamerleden en het rondsturen van telefoonnummers. Ze zegt haar strijd voor de boeren door te zetten in de Kamer.