Teleurstellende opkomst boerenprotest: ’Het Malieveld was al leeg’

„Te weinig.” Zo omschrijft boer Jaap van de Heg (76) uit Barneveld de opkomst tijdens het boerenprotest. Farmers Defence Force (FDF), de boerenbelangenorganisatie achter het protest, probeerde het nog te verklaren door te stellen dat veel boeren met hun trekkers zijn tegengehouden op weg naar Den Haag. De stad kondigde vanmorgen een noodbevel af: mensen die met tractoren actie wilden voeren waren niet welkom. De boeren die het Malieveld wel gehaald hebben, denken echter dat er ook andere redenen zijn voor de slechts enkele honderden demonstranten op het grote grasveld.

’Draagvlak minder’

„Het draagvlak wordt steeds minder. Boeren geloven niet dat het nog impact gaat hebben”, aldus de jonge boer Tim Verboon (20) uit Zoeterwoude. „Daarbij, als je een bedrijf moet runnen kan je ook niet elk week in Den Haag protesteren. Wij komen uit de buurt, dus dan probeer je sowieso wel hier te zijn. Ook als steun voor de boeren die van een stuk verder komen”, vertelt Verboon, wiens trekker een paar kilometer verderop geparkeerd staat.

„Al vier jaar zijn we aan het praten. We hebben van alles aangereikt om goodwill te tonen. Mensen zijn het praten zat, daarom zijn er zo weinig van ons”, stelt boerin Tamara Dijkshoorn uit Hellevoetsluis. Zelf heeft ze ook lang getwijfeld te komen. „Gisterenavond, na een aantal video’s van FDF, heb ik besloten toch te gaan. Want als je nu stopt met protesteren, is het allemaal voor niets geweest.”

FDF wilde in eerste instantie protesteren bij het tijdelijke Tweede Kamergebouw aan de Bezuidenhoutseweg, waar het debat over het mislukte Landbouwakkoord wordt gehouden. Daar werden de demonstranten al ruim voor de start van het programma rond 13.00 uur weggestuurd. FDF-voorman Mark van den Oever riep op om te verplaatsen naar het Malieveld, waar de gemeente de protesterende boeren ook liever zag. Vanaf daar werd in de loop van de middag nog een poging gedaan om de Tweede Kamer te bereiken. De paar honderd mensen; boeren, maar voor een deel ook andere demonstranten, voornamelijk van Nederland In Verzet, werden door politie en ME tegengehouden. Zeven mensen werden aangehouden.

’Mensen begrijpen ons niet’

„Wij zijn pas net hier. Op het Malieveld was het al leeg”, lacht boer Johan Damsteegt (32), die zesenhalf uur heeft gedaan over het ritje met de trekker naar Den Haag. „We werden van de weg begeleid door zeven ME busjes en zo’n negen motoragenten. Alles voor nog geen dertig trekkers. Dat vond ik wel een beetje overdreven. Ja we zijn met groot materiaal, maar we doen niemand kwaad.”

„Mensen begrijpen ons ook gewoon niet”, denkt boerin Dijkshoorn. „Zeg eens tegen de mensen in de stad: je moet allemaal je hondje en je kat inleveren. Dat vragen ze dus van ons. Al onze koeien hebben een naam, ze horen bij onze familie. Ondertussen worden wij weggezet als dierenmishandelaars. Nou, je mag blij zijn als je een koe bent in Nederland.”

„Boer zijn is niet alleen je werk. Als boer word je geboren en als boer ga je dood”, stelt Van de Heg, die na zestig jaar boer zijn nog iedere dag op de boerderij loopt. „Ik sta hier dan ook voor de jonge boeren die totaal geen kans krijgen. Ik heb het boerenbedrijf gelukkig op tijd over gedaan naar mijn zoon, want nu zou er geen bank zijn die nog meewerkt. En als je je uit laat kopen? Dan krijg je een beroepsverbod. Absurd gewoon.”

„Mijn vader hoefde in de oorlog niet voor werkverschaffing naar Duitsland, omdat hij boer was. Hitler was nog zuiniger op zijn boeren dan de Nederlandse regering”, aldus de boze boer.

De demonstratie, die tot 17.00 uur zou duren, verzandde ’s middags voor het treinstation van de stad. Even na 16.00 was is het Malieveld leeg en waren er nauwelijks nog demonstranten in Den Haag.