Trekkers van A28 vertrokken, politie heeft kentekens genoteerd

De tractoren waren onderweg naar Den Haag voor een protest van Farmers Defence Force, dat eerder is aangekondigd. Volgens Rijkswaterstaat leek het er wel op dat de boeren vooral rechts aanhielden op de weg. Verkeer moest rekening houden met een extra reistijd vanaf Nieuwleusen.

Een woordvoerder van de politie Noord-Nederland meldde dat een aantal keren is geprobeerd om de trekkers van de snelweg af te halen. Dat werkt zo, dat er een politieauto voor en eentje achter gaat rijden. Dit had eerder op de ochtend niet het gewenste effect. Bij Nunspeet, dat valt onder de politie Oost-Nederland, gingen de trekkers alsnog van de weg. Een woordvoerder van de politie meldde eerder al dat er foto’s zijn genomen en kentekens zijn genoteerd, zodat achteraf opgetreden kan worden.

In Den Haag is donderdagochtend een noodbevel uitgevaardigd. „Personen die met tractoren en zware voertuigen actie willen voeren in Den Haag zijn niet welkom”, aldus de gemeente.

FDF-voorman Mark van den Oever zei eerder duizenden mensen te verwachten. Hij riep hen op met trekkers naar de stad te komen. De exacte locatie van het protest wordt pas later gedeeld door FDF. In de Tweede Kamer wordt donderdag gedebatteerd over het mislukte landbouwoverleg.