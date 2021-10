Enorme regenbuien overspoelen noorden van Engeland

Het equivalent van twee maanden ’normale regen’ kan in de komende 24 uur uit de hemel komen boven met name het noorden van Engeland en Wales, zo verwacht het Met Office, het Britse KNMI. In Cumbria zijn de wegen al ondergelopen, staat een aantal huizen onder water en is het treinverkeer tot stilstand gekomen.

„Ga alleen nog de weg op als dat echt moet”, is de oproep van de politie. Voor het zuidwesten van Schotland en het noordwesten van Engeland is code oranje afgekondigd. Dat houdt in Engeland in dat er flinke gevolgen van het noodweer kunnen worden verwacht, zoals levensgevaarlijke overstromingen en grote problemen voor het verkeer. Dorpen kunnen geïsoleerd raken en de stroomvoorziening kan worden onderbroken.

„Dit zijn bijzondere hoeveelheden regen, zelfs voor het traditioneel natste deel van Engeland en de natste periode van het jaar”, zegt Met Office-meteoroog Aidan McGivern.

Pas donderdagavond wordt een lichte verbetering in het weer verwacht. Het is nog onduidelijk hoeveel water er dan gevallen is. Tot nu toe is er op sommige plekken al meer dan 300 millimeter regen gevallen in minder dan een etmaal tijd. Normaal valt er in de hele maand oktober ongeveer de helft.

Ⓒ ANP / HH

Eerder deze maand was het ook al raak in Engeland, toen in het zuiden van het land. Daar liepen wegen en landerijen onder toen zeer zware buien met de storm Aurore vanuit Frankrijk in zuid-Engeland aankwamen.