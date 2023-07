Nederland stuurt 145 militairen naar Irak

Het is niet voor het eerst dat Nederland militairen naar Irak stuurt. Op dit moment zijn er al Nederlandse adviseurs en stafofficieren die de Iraakse veiligheidsdiensten helpen. Daar komt per 1 januari 2024 een infanteriecompagnie met ondersteuning van in totaal 145 militairen bij. Zij blijven een jaar in Irak.

Afgelopen april vertrok nog een Nederlandse compagnie van 125 militairen uit het land. Zij beveiligden het vliegveld van de Iraakse stad Erbil. Dat gebeurde samen met Koerdische strijdkrachten en Amerikaanse militairen. De Nederlanders controleerden personen en goederen. Ook maakten ze patrouilles op en rond het vliegveld.

’In belang van Europa’

Het besluit om een nieuwe lichting militairen te sturen, is genomen door de ministers Hoekstra (Buitenlandse Zaken), Ollongren (Defensie), Schreinemacher (Ontwikkelingssamenwerking) en Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid).

„Als Irak stabiel en veilig is, is dat in het belang van Europa en dus ook van Nederland”, melden de bewindspersonen aan de Tweede Kamer. „Irak ligt in een zeer instabiele regio aan de grens met Europa. Verdere instabiliteit kan leiden tot een hernieuwd conflict, migratiestromen en een mogelijke heropleving van de terroristische dreiging.”