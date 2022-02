Ruime meerderheid zou net als regering wegblijven van de Spelen

Halverwege januari werd in de ministerraad besloten om geen officiële delegatie naar de Spelen, die vrijdag van start gaan, te sturen. Een vergelijkbaar besluit werd eerder al genomen door andere Europese landen. De Verenigde Staten gaf in december al te kennen geen regeringsvertegenwoordigers naar Beijing te sturen vanwege onder meer de Chinese onderdrukking van de Oeigoeren, een minderheidsgroep in het land.

Tegen het einde van januari - dus na het besluit van de Nederlandse regering - legden onderzoekers respondenten een stelling voor. Die luidde: „ook Nederland moet als protest tegen mensenrechtenschendingen in China geen regeringsdelegatie naar de Winterspelen sturen.” Twee derde is het hiermee eens of helemaal mee eens. 17 procent zegt het (helemaal) niet eens te zijn met de stelling.

Ouderen meest uitgesproken

Ouderen vanaf 65 jaar zijn het meest uitgesproken in hun steun voor de stelling, Nederlanders van tussen de 35 en 50 jaar het minst. Ook zijn relatief meer vrouwen het eens met de stelling dan mannen. Maar voor al deze groepen geldt dat een ruime meerderheid vindt dat het beter is als Nederland geen officiële vertegenwoordigers naar het sportevenement stuurt.

De regering droeg trouwens als reden van de afwezigheid aan dat er geen Nederlandse toeschouwers aanwezig mogen zijn. Ook de koning motiveerde zo zijn keuze om thuis te blijven. Aanvullend is er volgens een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken „slechts beperkt ruimte voor een inhoudelijk programma en voor bilaterale contacten met het gastland waarin de grote zorgen van Nederland over de mensenrechtensituatie op een betekenisvolle wijze zouden kunnen worden besproken.”

De gastenlijst van de Chinese president Xi Jinping bij de openingsceremonie van vrijdag is uitgedund doordat meerdere hoogwaardigheidsbekleders verstek laten gaan. De Russische president Vladimir Poetin geeft wel acte de présence, net als de staatshoofden van onder meer Polen, Servië, Kazachstan, Turkmenistan en Egypte. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, António Guterres, en topman Tedros Adhanom Ghebreyesus van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zullen ook aanwezig zijn.