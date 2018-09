Zalm: beloning ABN-bestuurders is redelijk

Zalm reageerde op de ophef die eerder op de dag ontstond rond het bedrag van 100.000 euro dat bestuurders van de genationaliseerde bank er vorig jaar bij kregen. Die loonsverhoging van 17 procent is een compensatie voor de beloofde bonussen die de top de afgelopen jaren niet kreeg door het bonusverbod bij door de staat gesteunde banken. Bij dat verbod werd de mogelijkheid gegeven om lonen ter compensatie met 20 procent te verhogen.

„We bewegen keurig binnen de wet”, aldus Zalm. „Dit is iets wat de Kamer heeft geaccepteerd. Het is dan ook geen nieuws. Deze mogelijkheid was bekend bij de Kamer.”

De voormalige minister benadrukte dat de bestuurders in 2009 zijn geworven met de belofte dat hun basissalaris van 600.000 euro bij goede prestaties met de helft kon worden uitgebreid. Op het moment van die belofte was de bank al genationaliseerd. Het bonusverbod dat later werd ingevoerd zette echter een kruis door de variabele beloning.

„Een derde van het verlies dat daardoor ontstond wordt nu gecompenseerd”, zei Zalm. „Dat is redelijk.” De topman wees er verder op dat de salarisverhoging al in 2012 kon worden ingevoerd, maar dat de bestuurders er tot 2014 vanaf hebben gezien. „We hebben het twee jaar laten zitten, maar nu vond de raad van commissarissen het genoeg.”