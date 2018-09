Dordrecht maakt plannen Koningsdag bekend

Afgelopen maanden zijn delen van de plannen al uitgelekt. Dit tot ergernis van het hof en van de andere Drechtsteden, die ook een aandeel hebben in het programma en zich netjes aan de opgelegde geheimhouding hielden. Zo is er geen uitgebreide wandeling meer door de stad. Er worden verschillende locaties bezocht, waar steeds een thema centraal staat.

Toen de koning vorig jaar de keuze voor Dordrecht bekendmaakte, gaf hij een aantal uitgangspunten mee. Koningsdag moet een feest zijn dat door mensen kan worden meebeleefd. „Tijdens het bezoek hopen we zoveel mogelijk mensen uit stad en streek te ontmoeten en een karakteristiek deel van de gemeente te doorkruisen. Dat vertrouwde element houden we graag vast”, zei Willem-Alexander. Nieuwe elementen waren welkom, zoals een soort defilé of grote parade.

De koning heeft nog niet gezegd wie er van zijn familie het feest komen meevieren.