Gommers en Kuipers willen maandag al inenten, druk op kabinet neemt toe

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) wil vooralsnog pas op 8 januari beginnen met prikken. Nederland is daarmee het laatste land in de Europese Unie die start met vaccineren. In de huidige strategie is het de bedoeling dat medewerkers van verpleeghuizen als eerste aan de beurt zijn.

Voorzitter Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) en voorzitter Gommers van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care hebben het kabinet in Nieuwsuur opgeroepen om te starten met ziekenhuispersoneel, huisartsen en ambulancebroeders. „Het liefst maandag al”, zo zei Gommers.

Prioriteit

De Gezondheidsraad heeft onlangs geadviseerd om ouderen die thuis wonen en ziekenhuispersoneel meer prioriteit te geven. De Jonge wil daar begin volgende week op terug komen, zo zei hij woensdag tegen de pers.

Het ziekenhuispersoneel is in de huidige planning veel later aan de beurt. Achter de schermen in Den Haag klinkt door dat de impact van de tweede golf is onderschat. Bij de oppositie in de Tweede Kamer raakt het geduld op. Via Twitter zijn PVV-leider Geert Wilders, PvdA-voorman Lodewijk Asscher en SP-leider Lilian Marijnissen zeer kritisch over de aanpak van het kabinet. Komende week komt de Kamer terug van reces voor een spoeddebat.