Terrorist Tunis op de vlucht

Een derde man die woensdag een aanslag pleegde op het Tunesische Bardo-museum is nog altijd op de vlucht. Dat heeft de Tunesische president Beji Caid Essebsi zondag gezegd, waarmee hij bevestigde dat de aanslag door drie mensen is gepleegd. De andere twee kwamen om het leven in een vuurgevecht met de veiligheidsdiensten.