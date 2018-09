'Verbrande Afghaanse vrouw was onschuldig'

De 27-jarige Farkhunda werd donderdag met stokken geslagen en in brand gestoken door een grote groep mannen in Kabul. „Ik hebben alle papieren en bewijslast tegen haar doorgenomen, maar ik vond geen bewijs dat Farkhunda de heilige Koran heeft verbrand”, zei generaal Mohammad Zahir zondag bij haar begrafenis. „Farkhunda was volledig onschuldig.”

Dertien mensen, onder wie acht agenten, zijn aangehouden voor de moord op de vrouw.

Volgens haar broer was Farkhunda godsdienstlerares en helemaal niet geestesziek, zoals eerder werd beweerd. De vrouw werd zondag onder grote belangstelling begraven. Haar kist werd gedragen door vrouwen.