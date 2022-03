Militaire drone uit Oekraïne raakt volledig uit koers en stort neer in hoofdstad Kroatië

De drone, die op 1300 meter hoogte vloog, stortte enkele minuten nadat hij het Kroatische luchtruim was binnengekomen donderdagavond laat neer bij het Jarun-meer. De autoriteiten gaan ervan uit dat de brandstof op was. De minister van Defensie sprak over een zeer ernstig incident en kondigde een grondig onderzoek aan.

Volgens de politie vielen er geen gewonden maar enkele geparkeerde wagens liepen schade op. „Volgens de informatie die we nu hebben, gaat het om een vliegtuig van Russische makelij”, vertelde Plenkovic aan Kroatische journalisten. „We weten niet of het eigendom was van het Russische of Oekraïense leger.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Krater

Het toestel kwam het Kroatische luchtruim binnen vanuit Roemenië en Hongarije”, zegt hij. „We hebben ook contact opgenomen met Oekraïne om te horen of zij informatie hadden over hoe het vliegtuig in Zagreb terechtkwam.” Op de plaats van de crash in het Jarun-park in Zagreb heeft het toestel een krater van drie meter diep en één meter breed achtergelaten, melden lokale media.

Volgens Kroatische media gaat het mogelijk om een oude Tu-141 uit het Sovjettijdperk, een type dat door Oekraïne wordt gebruikt. Dat vliegtuig heeft een bereik van 1000 kilometer.