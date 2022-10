Aanklagers VS: zes maanden cel voor Steve Bannon, forse geldboete

Bannon negeerde een dagvaarding van een parlementaire commissie die onderzoek doet naar de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. De jury achtte hem schuldig aan twee overtredingen: het weigeren om te getuigen voor een commissie van het Huis van Afgevaardigden en het weigeren om die commissie documenten te verstrekken. Bannon hoort zijn straf op 21 oktober.

De commissie wilde Bannons getuigenis horen omdat de oud-adviseur onder meer op de dag voor de bestorming meermaals contact had met Trump. Op diezelfde dag zei Bannon in zijn podcast dat "morgen de hel losbreekt". Relschoppers drongen een dag later het Capitool in Washington binnen, nadat Trump zijn aanhangers had opgeroepen zich te verzetten tegen de uitslag van de presidentsverkiezingen.