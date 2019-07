Achtervolging gestolen Tesla eindigt in crash

De man werd klemgereden op de Lodewijk Pincoffsweg. Hij heeft geen vaste woon- of verblijfplaats, maakte de Rotterdamse politie bekend. De man was ’waarschijnlijk onder invloed van drugs’, en raakte tijdens zijn vlucht voor de politie een andere auto op de Laan op Zuid. De elektrische auto, een Model S van meer dan een ton, is dan ook flink beschadigd geraakt.

De bestuurder is meegenomen naar het bureau.